Более 100 псковичей обучились на соцработников в прошлом году

16:18, 19 апреля 2024, ПАИ

Более 100 человек прошли обучение на социальных работников, помощников по уходу, младших медсестёр и социальных нянь на базе Псковского отделения Российского Красного Креста в прошлом году. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила председатель регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова.

За первый квартал этого года получили образование 39 человек. «У нас обучаются люди разных возрастных категорий, от 18 до 80 лет. Человек, получивший основное общее образование, может пройти обучение на помощника по уходу, а для того, чтобы стать младшей медсестрой или социальным работником, требуется образование не ниже среднего общего», – пояснила Валерия Мишакова.

Пройти обучение может любой желающий как на платной основе, так и бесплатно. Обучение на безвозмездной основе доступно только для определённой категории людей – многодетные семьи, семьи мобилизованных, переселенцы и работники сферы социального обслуживания, добавила она.

Все, кто прошёл обучение, имеют возможность зарегистрироваться на всероссийской платформе «Здесь помогают», где можно как предложить свою помощь людям, так и получить её. «В прошлом году за помощью на платформу обратилось пять человек из Псковской области, а в этом году – два человека. В основном требуются квалифицированные работники для пожилых людей», – подчеркнула специалист.

«Здесь помогают» – это всероссийский проект Фонда президентских грантов, который был запущен в прошлом году и испытан в 10 регионах страны. Площадка объединяет тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто способен её оказать. С помощью платформы можно найти квалифицированного специалиста и получить помощь как платно, так и безвозмездно, заключила Валерия Мишакова.