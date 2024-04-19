Пассажир госпитализирован в результате опрокидывания автомобиля в Порховском районе
Водитель, управляя автомобилем Renault Laguna, не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло в деревне Подсевы Порховского района, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие пожарные деблокировали пассажира и передали медикам для стабилизации состояния и последующей госпитализации в медучреждение.
На месте работают медицина катастроф, бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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