Пассажир госпитализирован в результате опрокидывания автомобиля в Порховском районе

17:12, 19 апреля 2024, ПАИ

Водитель, управляя автомобилем Renault Laguna, не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло в деревне Подсевы Порховского района, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные деблокировали пассажира и передали медикам для стабилизации состояния и последующей госпитализации в медучреждение.

На месте работают медицина катастроф, бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.