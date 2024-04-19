Несколько региональных дорог перекроют в Псковской области с 20 по 24 апреля

17:22, 19 апреля 2024, ПАИ

Несколько региональных дорог временно перекроют в связи с проведением тренировочных сборов по ралли с 20 по 24 апреля. Время ограничения на все дни – с 9:00 до 18:00. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Движение будет ограничено по направлению от Печор до Вышгородка через Качаново и Пыталово, а также от деревни Луг до деревни Качаново Палкинского района 20, 23 и 24 апреля.

23 и 24 апреля движение перекроют от деревни Ботвино Палкинского района до деревни Юшково Печорского района на дороге Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок.

22 и 23 апреля нельзя будет передвигаться по дорогам Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок и Железово – Лавры.

От дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры до Нового Изборска, а также от Нового Изборска до деревни Соколово и дальше до деревни Вашина Гора Печорского района движение будет недоступно 22 и 24 апреля.