Несколько региональных дорог перекроют в Псковской области с 20 по 24 апреля
Несколько региональных дорог временно перекроют в связи с проведением тренировочных сборов по ралли с 20 по 24 апреля. Время ограничения на все дни – с 9:00 до 18:00. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Движение будет ограничено по направлению от Печор до Вышгородка через Качаново и Пыталово, а также от деревни Луг до деревни Качаново Палкинского района 20, 23 и 24 апреля.
23 и 24 апреля движение перекроют от деревни Ботвино Палкинского района до деревни Юшково Печорского района на дороге Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок.
22 и 23 апреля нельзя будет передвигаться по дорогам Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок и Железово – Лавры.
От дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры до Нового Изборска, а также от Нового Изборска до деревни Соколово и дальше до деревни Вашина Гора Печорского района движение будет недоступно 22 и 24 апреля.
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