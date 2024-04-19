Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов выступил на семинаре-совещании фонда «Защитники Отечества»
Первый в этом году семинар-совещание провели для социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области. Мероприятие прошло в Псковском образовательном центре РАНХиГС Санкт-Петербург. В нём также приняла участие руководитель филиала фонда Надежда Васильева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова.
Дмитрий Шахов на совещании прочёл лекцию «Взаимодействие института уполномоченного по правам человека в регионе и филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области».
Псковский омбудсмен рассказал о принципах взаимодействия с фондом, о механизме розыска пропавших участников СВО, о гарантиях социальной и правовой защиты бойцов, имеющих статус пропавший без вести, и членов их семей.
Дмитрий Шахов также поделился практическим опытом обеспечения дополнительных гарантий прав военнослужащих.
В конце мероприятия для социальных координаторов провели психологический тренинг. Его организовали председатель псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова и психолог Елена Гончар.
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Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов выступил на семинаре-совещании фонда «Защитники Отечества»
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