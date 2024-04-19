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Общество

График регистрации автомобилей и выдачи водительских удостоверений изменится в Пскове

В мае изменится график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений и проведение экзаменов в дни выходных и праздничных дней в мае будет осуществляться по следующему графику:

- выходные дни - 1, 5, 6, 9, 10, 12 и 13 мая;

- рабочие дни - 30 апреля, 2, 3, 4, 7, 8, и 11 мая.

В регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.

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