Водитель и пассажир госпитализированы после ДТП в Великолукском районе

17:49, 19 апреля 2024, ПАИ

Автомобиль ВАЗ-2115 вылетел с дороги с последующим тараном дорожного ограждения за деревней Купуй в Великолукском районе. ДТП произошло из-за того, что 29-летний водитель не справился с управлением, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Водитель и пассажир госпитализированы в медучреждение с различными травмами.

По словам очевидцев, участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.