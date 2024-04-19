Водитель и пассажир госпитализированы после ДТП в Великолукском районе
Автомобиль ВАЗ-2115 вылетел с дороги с последующим тараном дорожного ограждения за деревней Купуй в Великолукском районе. ДТП произошло из-за того, что 29-летний водитель не справился с управлением, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель и пассажир госпитализированы в медучреждение с различными травмами.
По словам очевидцев, участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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