Подведены итоги областной выставки-конкурса «Масленичный сувенир»
Подведены итоги областной выставки-конкурса «Масленичный сувенир». Всего в конкурсе приняли участие 107 человек из 24 районов Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.
Победителей определили в трёх номинациях: «Откуда ты, Масленица», «Семейный блин», «Играй балалайка – весну зазывай-ка!».
18 участников будут отмечены особым дипломом «За успехи в творчестве», а 74 участника выставки-конкурса будут награждены дипломами за участие.
Полный список победителей здесь.
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