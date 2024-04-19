Подведены итоги областной выставки-конкурса «Масленичный сувенир»

18:14, 19 апреля 2024, ПАИ

Подведены итоги областной выставки-конкурса «Масленичный сувенир». Всего в конкурсе приняли участие 107 человек из 24 районов Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Победителей определили в трёх номинациях: «Откуда ты, Масленица», «Семейный блин», «Играй балалайка – весну зазывай-ка!».

18 участников будут отмечены особым дипломом «За успехи в творчестве», а 74 участника выставки-конкурса будут награждены дипломами за участие.

Полный список победителей здесь.