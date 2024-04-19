В Стругокрасненском районе начался ремонт дороги на Владимирский Лагерь
«Псковавтодор» приступил к ремонту дороги на Владимирский Лагерь в Струго-Красненском районе. Об этом пишет районная газета «Струги».
Напомним, что в прошлом году специалисты отремонтировали центральную дорогу в военном городке. А сейчас обновят еще 2,5 километра автомобильной дороги Струги Красные – Владимирский Лагерь, на подъезде к населенному пункту.
Уже ведётся фрезерование изношенного дорожного полотна. Будет обновлено асфальтобетонное покрытие, съезды и укреплены обочины.
Объект приводится в нормативное состояние в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».
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