Заместителем председателя Великолукского городского суда назначена Марина Тевс

21:00, 19 апреля 2024, ПАИ

Заместителем председателя Великолукского городского суда Псковской области Указом Президента РФ от 19 апреля 2024 № 274 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» назначена Марина Тевс. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Кроме того, судьёй Псковского областного суда назначена Марина Карпова, судьёй Великолукского городского суда Псковской области – Анна Тубольцева, судьёй Псковского городского суда Псковской области – Олеся Лебедева.