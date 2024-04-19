Заместителем председателя Великолукского городского суда назначена Марина Тевс
Заместителем председателя Великолукского городского суда Псковской области Указом Президента РФ от 19 апреля 2024 № 274 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» назначена Марина Тевс. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Кроме того, судьёй Псковского областного суда назначена Марина Карпова, судьёй Великолукского городского суда Псковской области – Анна Тубольцева, судьёй Псковского городского суда Псковской области – Олеся Лебедева.
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