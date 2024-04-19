Псковичей приглашают принять участие в экоакции «Сдайте макулатуру – накормите бездомных животных»

23:13, 19 апреля 2024, ПАИ

Традиционная благотворительная экологическая акция «Сдайте макулатуру – накормите бездомных животных» проходит в Пскове 19 и 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

На вырученные от макулатуры средства будут закуплены продукты для зоозащитных организаций «Шанс» и «Зоозащита».

Пункты сбора на парковках гипермаркетов «Лента» на улице Труда, 54 и Рижском проспекте, 96б, «Шайба» на улице Яна Фабрициуса, 5а и «Империал» на улице Коммунальной, 41, а также около «Магнита» на улице Николая Васильева, 38 (район Ветклиники) будут работать 19 и 20 апреля. С 10:00 до 15:00 все желающие могут принести на переработку макулатуру, ПЭТ-бутылки, пластиковые скидочные карточки, пластиковые зубные щётки, блистеры от таблеток.

Принимается также вещевая помощь: одежда, игрушки, предметы быта и гигиены для подопечных Псковского отделения Детского фонда.

Вторсырьё принимается чистое, без органических включений. Макулатуру следует приносить перевязанную или в коробках, мешках. ПЭТ-бутылки нужно смять и сполоснуть от остатков напитка, сообщили организаторы акции.