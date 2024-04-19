Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают принять участие в экоакции «Сдайте макулатуру – накормите бездомных животных»

Традиционная благотворительная экологическая акция «Сдайте макулатуру – накормите бездомных животных» проходит в Пскове 19 и 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

На вырученные от макулатуры средства будут закуплены продукты для зоозащитных организаций «Шанс» и «Зоозащита».

Пункты сбора на парковках гипермаркетов «Лента» на улице Труда, 54 и Рижском проспекте, 96б, «Шайба» на улице Яна Фабрициуса, 5а и «Империал» на улице Коммунальной, 41, а также около «Магнита» на улице Николая Васильева, 38 (район Ветклиники) будут работать 19 и 20 апреля. С 10:00 до 15:00 все желающие могут принести на переработку макулатуру, ПЭТ-бутылки, пластиковые скидочные карточки, пластиковые зубные щётки, блистеры от таблеток.

Принимается также вещевая помощь: одежда, игрушки, предметы быта и гигиены для подопечных Псковского отделения Детского фонда.

Вторсырьё принимается чистое, без органических включений. Макулатуру следует приносить перевязанную или в коробках, мешках. ПЭТ-бутылки нужно смять и сполоснуть от остатков напитка, сообщили организаторы акции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 апреля 2024

Псковичей приглашают принять участие в экоакции «Сдайте макулатуру – накормите бездомных животных»
19 апреля 2024

Открытие «Библионочи» состоялось в Себежской районной библиотеке
19 апреля 2024

Делегация Псковской области сегодня приняла участие в расширенной коллегии Минздрава России
19 апреля 2024

Порядка 600 участников собрал XIX Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» в Пскове
19 апреля 2024

В Псковской области подвели итоги чемпионата высоких технологий
19 апреля 2024

Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов выступил на семинаре-совещании фонда «Защитники Отечества»
19 апреля 2024

В Стругокрасненском районе начался ремонт дороги к Владимирскому Лагерю
19 апреля 2024

Мама девушки, пострадавшей в ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорье, рассказала о самочувствии дочери


© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...