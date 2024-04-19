К трём годам лишения свободы приговорили мужчину, стрелявшего в собеседника в Великолукском районе

23:45, 19 апреля 2024, ПАИ

Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу мужчины, стрелявшего в голову собеседника на участке вблизи деревни Свинкино Великолукского района. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что 14 ноября 2023 года мужчина в ходе словесного конфликта, применив имеющееся у него гладкоствольное огнестрельное оружие, умышленно выстрелил в область головы потерпевшему.

Действия причинили тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Потерпевший самостоятельно дошёл до проезжей части дороги, вызвал скорую медицинскую помощь и прибыл в приёмный покой межрайонной больницы, где ему была оказана своевременная медицинская помощь.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ, и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.