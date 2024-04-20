В Себежском районе прошёл благотворительный концерт в поддержку военнослужащих СВО

10:19, 20 апреля 2024, ПАИ

Благотворительный концерт в поддержку военнослужащих СВО прошёл в деревне Бояриново Себежского района 19 апреля, сообщает газета «Призыв» Себежского района.

Концерт прошёл при поддержке коллектива «Кудерушки» сельского клуба деревни Сутоки. Из-за погодных условий в клубе не было света, но и артисты, и сельчане провели мероприятие.

«Основная цель – поддержка бойцов, выполняющих боевые задачи в рамках специальной военной операции», – рассказали организаторы концерта.

«Все вырученные средства будут направлены нашим солдатам. Я выражаю благодарность всем жителям, которые посетили данное мероприятие, и тем, кто не смог прийти на концерт, но передал средства и решил таким способом поддержать наших мужчин», – комментирует руководитель клуба Алёна Титова.