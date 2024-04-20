Мошенники украли у пенсионерки из Острова более 160 тысяч рублей

11:28, 20 апреля 2024, ПАИ

Мошенники похитили у пенсионерки из Острова более 160 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 12 по 13 апреля пожилой жительнице города Острова звонил мнимый банковский служащий и под предлогом якобы предотвращения попыток оформления кредита на собеседницу завладел её денежными средствами на сумму более 160 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела.

Кроме того, 15 апреля четырём пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова, Великих Лук и Псковского района звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний и других организаций. Под предлогами якобы продления договоров на обслуживание сим-карт, а также перерасчёта пенсии осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых людей с последующим блокированием их учётных записей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.