Оперу «Хованщина» покажут артисты Мариинского театра в Пскове

12:17, 20 апреля 2024, ПАИ

Народный артист России Валерий Гергиев и Мариинский театр продолжат музыкальный фестиваль «Гений места» на родине Модеста Мусоргского – в Пскове. Этот этап марафона приурочен к 185-летию со дня рождения композитора, сообщает ТАСС.

«Под управлением маэстро Гергиева в субботу в Большом концертном зале Псковской областной филармонии прозвучит последняя опера Мусоргского – «Хованщина». Главные партии исполнят Екатерина Сергеева, Александр Морозов, Михаил Петренко, Нажмиддин Мавлянов, Олег Видеман, Роман Бурденко, Максим Даминов, Андрей Попов, Жанна Домбровская, Олег Балашов и Александр Никитин. Выступление пройдёт при участии хора Мариинского театра», — рассказали в пресс-службе.

Днём в Псковской филармонии состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева. В программу вошли сочинения Мусоргского «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина», «Ночь на Лысой горе», циклы «Картинки с выставки» и «Песни и пляски смерти».

На сцене Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина пройдёт камерный концерт солистов оперы. Вокальные сочинения Мусоргского прозвучат в исполнении Степана Завалишина, Дмитрия Григорьева и Анастасии Донец. Партия фортепиано – Юрий Кокко. Также в рамках визита петербургской труппы в театре драмы прозвучит симфоническая сказка Сергея Прокофьева «Петя и волк».

Всего в программу фестиваля «Гений места» вошли города Тихвин, Псков, Воткинск, Смоленск и Ломоносов. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.