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Фестиваль математики прошёл в ПсковГУ

Фестиваль математики для школьников прошёл в Псковском государственном университете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

За три дня в фестивале приняли участие более двухсот участников.

Ребята из 5–6-х классов побывали на площадке вуза 17 апреля. Их ждали два мастер-класса. Один из них был посвящён «Тайнам числа Пи». Преподаватели ПсковГУ рассказали школьникам об истории этого числа и интересных фактах, с ним связанных. Кроме того, участники фестиваля решали задачи на движение.

В пятницу, 19 апреля, в ПсковГУ прошли мастер-классы для учащихся 8–10-х классов. Преподаватели и студенты вуза постарались интересно и просто рассказать школьникам о непростой математике. На МК «Геометрия масс» ребята узнали, что общего у геометрии и физики и где у треугольника центр масс. Мастер-класс «Очевидное – невероятное» был посвящён проблемам теории вероятностей и её применению в жизни.

«Настоящий праздник математики устроили организаторы для гостей фестиваля 20 апреля. Мастерские и мастер-классы, калейдоскоп игр и интерактивных площадок доказал всем гостям: математика — это действительно интересно. Коллектив института физико-математических наук и информационных технологий ПсковГУ приготовил более 20 различных активностей. Школьники, их родители и просто любители науки смогли поиграть в пентамино и танграмы, супер-крестики-нолики и «Математика», побродить по лабиринтам и сложить флексагоны. Гости узнали, что такое математика на нитках, и познакомились с тайнами и загадками самой точной науки», — рассказали в пресс-службе вуза.

Проект «Фестиваль математики «Games & MAGIC» реализуется при поддержке «Росмолодёжь. Гранты» и математической школы ПсковГУ.

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