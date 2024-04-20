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Общество

Владимир Путин поручил разработать национальный проект по развитию технологий сбережения здоровья

Президент России Владимир Путин поручил разработать и до конца 2024 года начать реализовывать национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья, сообщает РИА Новости.

«Правительству Российской Федерации... обеспечить разработку и начало реализации до конца 2024 года национального проекта по развитию современных технологий сбережения здоровья, определив источники и объем необходимых средств», — говорится в документе.

При разработке национального проекта, правительство должно предусмотреть методы повышения эффективности профилактики, что позволит выявлять болезни на ранних стадиях.

Кроме того, кабмин должен будет предусмотреть в нацпроекте мероприятия по переходу к персонализированной, предиктивной и профилактической медицине, а также по развитию регенеративной медицины.

Нацпроект должен будет включать меры «по разработке и применению биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов, а также по применению лекарственных препаратов, специально изготовленных для конкретного пациента».

Помимо этого в нацпроекте должны быть мероприятия по внедрению в практическое здравоохранение отечественных препаратов, медицинских изделий и биомедицинских клеточных продуктов, а также по обеспечению дистанционного мониторинга показателей состояния здоровья.

Также кабмину необходимо предусмотреть меры по внедрению биомедицинских технологий, включая технологии биопечати и технологии, направленные на поддержание активного долголетия, и передовых цифровых и медицинских технологий, в том числе созданных на основе искусственного интеллекта.


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