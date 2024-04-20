Курбатовская библиотека приняла участие в акции «Книга фронту»

14:33, 20 апреля 2024, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека имени Курбатова присоединилась к акции «Книга фронту». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеке.

В рамках акции можно приобрести книгу Ивана Соловьева «Отец Владимир», представленную в рамках XIX Межрегионального книжного форума «Русский Запад». Все собранные от продажи средства автор передаст в поддержку российских военнослужащих на фронте.

Каждая книга – с автографом автора.

Добавим, Иван Соловьев - российский общественный и государственный деятель, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России. Псковичам он известен, как автор военно-приключенческой повести «Красные линии», презентация которой состоялась в библиотеке имени Курбатова в декабре 2022 года.

Книга «Отец Владимир», повествующая о буднях и ежедневном духовном подвиге священника на СВО – продолжение истории. Приобрести ее можно по адресу: Псков, Профсоюзная 2, 1 этаж.

