Фура опрокинулась в Палкинском районе
61-летний водители фуры DAF не справился с управлением. Грузовой автомобиль вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло у деревни Вороны Палкинского района. Об это сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водителю помощь оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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