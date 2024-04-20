Фура опрокинулась в Палкинском районе

15:49, 20 апреля 2024, ПАИ

61-летний водители фуры DAF не справился с управлением. Грузовой автомобиль вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло у деревни Вороны Палкинского района. Об это сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Водителю помощь оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

