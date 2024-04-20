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Происшествия

Фура опрокинулась в Палкинском районе

61-летний водители фуры DAF не справился с управлением. Грузовой автомобиль вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло у деревни Вороны Палкинского района. Об это сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Фура DAF вылетела в кювет с последующим опрокидыванием
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Фура DAF вылетела в кювет с последующим опрокидыванием
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Фура DAF вылетела в кювет с последующим опрокидыванием
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Фура DAF вылетела в кювет с последующим опрокидыванием
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Фура DAF вылетела в кювет с последующим опрокидыванием
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Водителю помощь оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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