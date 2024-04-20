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Борис Елкин поздравил с международным праздником коллектив «Псковский цирк»

Народный коллектив «Псковский цирк» поздравил глава Пскова Борис Елкин в международный день цирка. Поздравление опубликовано в Telegram-канале главы.

«Псковский цирк» даёт 40 представлений в год. Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Борис Елкин подчеркнул, что псковский цирк – это единственная в области студия, которая работает в редком и сложном жанре циркового искусства уже 56 лет. «Полеты и трюки, жонглирование и акробатика, гимнастика и эквилибр – не одно поколение одаренных псковичей вышло из «Псковского цирка» и получило путевку на профессиональные арены страны», – отметил он.

Кроме того, «Псковский цирк» даёт 40 представлений в год, каждое из которых – настоящее украшение любого праздника. «А мастерство артистов подтверждают дипломы всероссийских и международных конкурсов. Поздравляю артистов «Псковского цирка» с праздником! Желаю новых ярких номеров и полные залы восторженных зрителей!» – заключил глава города.

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