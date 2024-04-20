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Валерий Гергиев посетил Псковский кремль

Российский дирижёр, генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерией Гергиев побывал в Псковском кремле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Отметим, что дирижёр прибыл в Псков вместе с Мариинским театром для участия в фестивале «Гений места», который посвящён Модесту Мусоргскому и проводится в год 185-летия со дня рождения великого композитора.

«Модест Петрович Мусоргский – один из величайших композиторов, живших когда-либо. Впервые мы проводим фестиваль «Гений места» в городах России. Но непосредственно родина Мусоргского – это Псковская область, село Карево. Модест Петрович настолько русский композитор, он жил и творил в таком уникальном месте среди храмов и мощных крепостных стен», – отметил знаменитый дирижер.

Валерий Гергиев добавил, что люди должны гордиться тем, что настолько гениальный музыкант пришёл в этот огромный мир именно на Псковской земле. В России большое количество великих русских композиторов, и важно проводить такие большие фестивали на родине каждого из них.

В рамках посещения кремля сотрудники Псковского музея-заповедника провели для гостя экскурсию.

Добавим, что сегодня в Пскове проходят праздничные мероприятия, приуроченные к 185-летию со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского. Под управлением Валерия Гергиева звучат опера «Хованщина», также для псковской публики подготовлена концертная программа. Фестиваль «Гений места» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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