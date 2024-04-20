Выставка мультографики «Сны смешного человека» открылась в Пскове

18:24, 20 апреля 2024, ПАИ

Выставка мультографики Романа Прокофьева «Сны смешного человека» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе библиотеки.

Помимо графических произведений Романа Прокофьева, на выставке представлены его коллажи и ассамбляжи из бытовых предметов и их фрагментов. Он рассказал, что увлёкся этим видом творчества, когда его супруга решила выбросить из дома старые ненужные вещи, которые неожиданно показались ему очень интересными.

Кроме того, Роман Прокофьев торжественно презентовал свою книгу рассказов «Дуновение». Это один из нескольких экземпляров, вышедших в марте этого года в московском издательстве «Пальмира».

Выставка «Сны смешного человека» будет работать в читальном зале библиотеки на Конной до 14 мая.