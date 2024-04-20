Письмо в будущее написали школьники в Себежском районе
Письмо в будущее «Нельзя забыть» написали учащиеся Кузнецовской средней школы Себежского района, сообщает газета «Призыв».
В письмах школьники выразили личную позицию относительно преступлений нацистов в отношении мирного советского населения. Свои послания ученики опустили в своеобразную капсулу времени, которую сотрудники школы откроют через пять лет и зачитают письма.
К акции «Письмо в будущее» присоединился начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов, который также написал письмо и погрузил его в капсулу времени.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
20 апреля 2024
Фестиваль математики прошёл в ПсковГУ