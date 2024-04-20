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Общество

Письмо в будущее написали школьники в Себежском районе

Письмо в будущее «Нельзя забыть» написали учащиеся Кузнецовской средней школы Себежского района, сообщает газета «Призыв».

В письмах школьники выразили личную позицию относительно преступлений нацистов в отношении мирного советского населения. Свои послания ученики опустили в своеобразную капсулу времени, которую сотрудники школы откроют через пять лет и зачитают письма.

К акции «Письмо в будущее» присоединился начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов, который также написал письмо и погрузил его в капсулу времени.

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