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Культура

Выставка «Лик города родного» откроется в Пскове 22 апреля

Выставка Зинаиды Петровой «Лик города родного» откроется в библиотеке имени В. Я. Курбатова в Пскове 22 апреля в 17:00, сообщили ПАИ в пресс-службе библиотеки.

В экспозиции будут представлены работы, посвящённые изображению пейзажей Пскова, мотивам вышивки и народного костюма Псковской области. Также посетители выставки смогут увидеть иллюстрации к городским сказкам и легендам.

«Лик города в этой выставке собирается не только из реальных мотивов, но и из чувств, впечатлений, воображения», – отметили в библиотеке.

Отметим, автор работ Зинаида Петрова родилась в Островском районе, получила специальность художника декоративно-прикладного искусства в Псковском колледже искусств имени Римского-Корсакова, а затем окончила Высшую школу народных искусств в Санкт-Петербурге, после чего вернулась в Псков.

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