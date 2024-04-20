Выставка «Лик города родного» откроется в Пскове 22 апреля
Выставка Зинаиды Петровой «Лик города родного» откроется в библиотеке имени В. Я. Курбатова в Пскове 22 апреля в 17:00, сообщили ПАИ в пресс-службе библиотеки.
В экспозиции будут представлены работы, посвящённые изображению пейзажей Пскова, мотивам вышивки и народного костюма Псковской области. Также посетители выставки смогут увидеть иллюстрации к городским сказкам и легендам.
«Лик города в этой выставке собирается не только из реальных мотивов, но и из чувств, впечатлений, воображения», – отметили в библиотеке.
Отметим, автор работ Зинаида Петрова родилась в Островском районе, получила специальность художника декоративно-прикладного искусства в Псковском колледже искусств имени Римского-Корсакова, а затем окончила Высшую школу народных искусств в Санкт-Петербурге, после чего вернулась в Псков.
Порядка 600 участников собрал XIX Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» в Пскове
Губернатор — о подготовке к 225-летию Пушкина: Наша задача — не только яркий праздник, но и инфрастуктурное обновление пространства
Порядка 50 заявок от псковичей поступило на конкурс исполнителей на народных инструментах имени Бориса Трояновского