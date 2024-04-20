Юнармейцев Псковской области наградили медалью «Юнармейская доблесть»

20:13, 20 апреля 2024, ПАИ

Лучших юнармейцев региона наградили нагрудным знаком «Юнармейская доблесть» второй и третьей степеней на Региональном юнармейском слёте Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения Юнармии.

Медали и подарки юнармейцам вручил врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев. Начальники штабов местных отделений, координаторы и руководители юнармейских отрядов получили грамоты за вклад в развитие движения.

На мероприятии присутствовали порядка 200 юнармейцев и их наставников почти со всех районов Псковской области, председатель совета ветеранов 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии, военнослужащие и родители, а также творческие коллективы Островского, Пыталовского и Себежского районов.