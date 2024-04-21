Гала-концерт Псковского открытого конкурса исполнителей на русских народных инструментах состоится сегодня

12:09, 21 апреля 2024, ПАИ

Гала-концерт Псковского открытого конкурса исполнителей на русских народных инструментах состоится, сегодня, 21 апреля. На сцене областной филармонии выступят творческие коллективы и солисты, показавшие наилучший результат на отборочных этапах конкурса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Подарком всем зрителям станет выступление «Витебских виртуозов».

«Это уникальный в своём роде октет балалаек, где звучат все семь разновидностей инструмента – от самой маленькой балалайки-пикколо до самой большой балалайки-контрабаса. В репертуаре октета – произведения композиторов разных культур, оригинальная музыка, написанная специально для балалайки. Коллектив, который отличается собственной манерой и стилем исполнения, часто называют жемчужиной Витебска», – рассказали организаторы.

На сцене также выступит ансамлбь «Сказ» имени В. Румянцева.

Гала-концерт пройдёт в рамках проекта «Трояновский. Из Новоржева до Парижа» при поддержке правительства Псковской области в рамках финансирования региональной субсидии на реализацию социальных проектов, а также в рамках национального проекта «Культура».

Начало мероприятия в 18:00 в Псковской областной филармонии. Вход свободный.