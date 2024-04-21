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День местного самоуправления отмечается в России

Ежегодно 21 апреля начиная с 2013 года в России празднуется День местного самоуправления, сообщает calend.ru.

Было решено установить датой праздника 21 апреля — день издания (по старому стилю) в 1785 году жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II. Грамота положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

Грамота на права и выгоды городам Российской империи (так звучало полное название исторического документа) состояла из манифеста, 16 разделов и 178 статей. При его подготовке были использованы материалы уложенной комиссии, Цеховой устав, Устав благочиния, Учреждение для управления губернией, а также образцы зарубежных документов — шведский Цеховой устав и прусский Ремесленный устав. Жалованная грамота закрепила за населением городов единый сословный статус вне зависимости от профессиональных занятий.

Дальнейшее развитие местного самоуправления было связано с земской и городской реформами Александра II. Положение о земских учреждениях 1864 года ввело выборные губернские и уездные земские собрания, которые заведовали местными хозяйственными делами. Органами городского самоуправления с 1870 года стали городские думы и управы. Однако уже при Александре III органы местного самоуправления попали под контроль правительственных чиновников.

После революции 1917 года идея самоуправления была забыта – вплоть до конца 1980-х годов, когда в стране началась реформа государственной власти. Конституция РФ, принятая в 1993 году, закрепила самостоятельность местного самоуправления. Его реформирование и развитие продолжается и по сей день.

Местное самоуправление в России – форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, – законами субъектов РФ самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учётом исторических и иных местных традиций.

В соответствии с Конституцией РФ местное самоуправление осуществляется гражданами (путём референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления) на всей территории страны в городских, сельских поселениях, муниципальных районах, муниципальных и городских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения.

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