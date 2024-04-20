В отделение полиции по Опочецкому и Красногородскому районам требуются кинологи

21:02, 20 апреля 2024, ПАИ

В межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Опочецкий» по Опочецкому и Красногородскому районам требуются полицейский-кинолог патрульно-постовой службы и младший инспектор-кинолог ЦКС, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Требования: среднее общее или среднее профессиональное образование, служба в Вооружённых силах РФ, приветствуется наличие водительского удостоверения категорий В, В1.

Сотрудникам гарантируется ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней, бесплатное медицинское обслуживание их и членов их семей в ведомственных поликлиниках, возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России и компенсация за поднаём жилья.

Обращаться можно в отдел МВД в Опочке на улице Механизаторов, дом 14, кабинет № 33.