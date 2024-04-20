Эндокринолог Павлова предупредила о возможности потери памяти из-за выпечки и фастфуда

21:33, 20 апреля 2024, ПАИ

Из-за употребления выпечки и фастфуда можно потерять память, причём этот процесс необратим, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, сообщает Лента.ру.

Учёные установили, что у людей, которые в подростковом возрасте ели много вредной пищи (сладостей, выпечки и фастфуда), чаще всего возникают проблемы с запоминанием информации, отметила специалист. Это связано с тем, что нездоровое питание снижает уровень ацетилхолина – нейромедиатора, ответственного за обучение и концентрацию внимания. При этом, по словам Зухры Павловой, даже если во взрослом возрасте начать питаться правильно, проблемы с памятью не решатся.

«Есть повод задуматься над своими пищевыми привычками», – заключила она.