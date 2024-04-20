Большинство россиян чувствуют себя счастливыми

21:56, 20 апреля 2024, ПАИ

84% опрошенных россиян чувствуют себя счастливыми, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

36% россиян считают себя абсолютно счастливыми и 14% – не чувствуют себя таковыми вовсе. Опрос показал, что россияне счастливы вне зависимости от возраста (счастливыми себя чувствуют 81% среди молодёжи до 35 лет и 84% старше этого возраста), от уровня образования (86% респондентов с высшим образованием и 81% среди остальных) и места жительства (81% в крупных городах и 83% в сёлах).

Россияне с высоким материальным положением называли себя счастливыми в 95% случаев, в то время как респонденты с более низким доходом – лишь в 54% случаев.

Преимущественно счастливыми людьми окружен 41% опрошенных, с октября этот показатель вырос на 5%. Кроме того, весной прошлого года этот показатель был равен 42%. «Россияне охотнее делятся счастьем с окружающими весной», – делают вывод социологи.

Ещё 42% сегодня полагают, что среди их знакомых и близких число счастливых и несчастливых людей примерно одинаковое, а каждый десятый замечает вокруг больше несчастных.