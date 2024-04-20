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Турнир по шахматам среди школьников прошёл в Печорах

Турнир по шахматам прошёл в Печорах сегодня, 20 апреля, пишет газета «Печорская правда» со ссылкой на МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи».

Турнир по шахматам среди школьников прошёл в Печорах. Фото здесь и далее: МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»

Юные шахматисты из 8–11-х классов Печорского муниципального округа встретились на площадке МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи». 12 участников продемонстрировали внимание, смекалку, математические способности, логику и нестандартное мышление.

«В течение двух часов кипели шахматные баталии. Каждому игроку предстояло выдержать несколько партий, просчитывая ходы наперёд, и принимать решения. Зрители с замиранием сердца следили за ходом игры, нетерпеливо ожидая финального результата», – отметили в газете.

Первое место заняли Марк Обухов (первая доска), Алина Покровская (третья доска) и Анастасия Пиллер (четвёртая доска), второе место – Раджаб Нагиев (первая доска), Павел Мльников (первая доска), Иван Мыльников (третья доска) и Эльвира Пауласкас (четвёртая доска), третье место – Надир Нагиев (третья доска) и Надежда Юндина (четвёртая доска).

На второй доске участники набрали одинаковое количество очков и поделили между собой с первого по третье место: Андрей Котов, Денис Кебелеш и Сергей Ващенко.

В командном зачёте первое место досталось МБОУ «Печорская гимназия», второе – МБОУ «Новоизборская СОШ», третье место – МБОУ «Изборский лицей».

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