Жители Опочки приняли участие в квесте-игре «В семейном кругу»
Шесть опочецких семей стали участниками квеста-игры «В семейном кругу», пишет газета «Красный маяк».
Мероприятие прошло в районной библиотеке в рамках всероссийской акции «Библионочь».
«Семьи Альмяковых, Бобровых, Васильевых, Степановых-Кучеренко, Зоновых, Кияшко путешествовали по станциям, на которых угадывали мелодии из мультфильмов, сочиняли сказки, рисовали дом мечты, выполняли множество других весёлых заданий», – отметили в газете.
Все семьи за находчивость, эрудицию, творческие таланты получили дипломы и подарки. Закончился семейный праздник чаепитием с пирогами.
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