Жители Опочки приняли участие в квесте-игре «В семейном кругу»

23:42, 20 апреля 2024, ПАИ

Шесть опочецких семей стали участниками квеста-игры «В семейном кругу», пишет газета «Красный маяк».

Мероприятие прошло в районной библиотеке в рамках всероссийской акции «Библионочь».

«Семьи Альмяковых, Бобровых, Васильевых, Степановых-Кучеренко, Зоновых, Кияшко путешествовали по станциям, на которых угадывали мелодии из мультфильмов, сочиняли сказки, рисовали дом мечты, выполняли множество других весёлых заданий», – отметили в газете.

Все семьи за находчивость, эрудицию, творческие таланты получили дипломы и подарки. Закончился семейный праздник чаепитием с пирогами.