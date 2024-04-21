Александр Гончаренко поздравил работников органов местного самоуправления Пскова
Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко поздравил работников органов местного самоуправления Пскова с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.
По его словам, в современной России на муниципалитеты возложена большая ответственность за социальное и экономическое развитие городов и поселков, совершенствование инфраструктуры, благоустройство территорий.
«Очень важен и неоценим тот вклад, который вы вносите в укрепление и развитие местного самоуправления, его авторитета и репутации. Спасибо за активную жизненную позицию и добросовестный труд. Желаю дальнейших успехов в вашей деятельности, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и благополучия, воплощения в жизнь замыслов и удачи», - пожелал Александр Гончаренко.
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