Александр Гончаренко поздравил работников органов местного самоуправления Пскова

12:46, 21 апреля 2024, ПАИ

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко поздравил работников органов местного самоуправления Пскова с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

По его словам, в современной России на муниципалитеты возложена большая ответственность за социальное и экономическое развитие городов и поселков, совершенствование инфраструктуры, благоустройство территорий.

«Очень важен и неоценим тот вклад, который вы вносите в укрепление и развитие местного самоуправления, его авторитета и репутации. Спасибо за активную жизненную позицию и добросовестный труд. Желаю дальнейших успехов в вашей деятельности, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и благополучия, воплощения в жизнь замыслов и удачи», - пожелал Александр Гончаренко.