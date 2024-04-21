В Кунье и в Великолукском районе полиция выявила факты фиктивной регистрации граждан

10:43, 21 апреля 2024, ПАИ

В посёлке Кунья и в Великолукском районе полиция выявила факты фиктивной регистрации граждан, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в посёлке Дубрава Великолукского района 31-летняя безработная местная жительница осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Казахстан. А в посёлке Кунья 44-летняя местная жительница осуществила фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации без фактического его пребывания по месту регистрации. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. В соответствии со статьёй 322.3 «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.