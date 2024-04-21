В День местного самоуправления Борис Елкин пожелал коллегам не терять желания приходить на работу

10:23, 21 апреля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале поздравил коллег с Днём местного самоуправления.

«Это профессиональный праздник специалистов, от чьей работы зависит благополучие наших граждан. Муниципальные работники ближе всех к жителям и первыми включаются в решение их запросов в различных сферах. Это рутинная, связанная со стрессом, но очень важная работа, направленная на то, чтобы каждый человек чувствовал себя комфортно и безопасно», – отметил глава города.

Борис Елкин поблагодарил коллег за вклад в общее дело. «Пусть вас не покидает желание приходить на работу, а возвращаясь с неё, понимать, что день прожит не зря и вы сделали что-то полезное для людей. Особая благодарность ветеранам муниципальной службы! Спасибо за ваш бесценный опыт!» – заключил Борис Елкин.