В День местного самоуправления Борис Елкин пожелал коллегам не терять желания приходить на работу
Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале поздравил коллег с Днём местного самоуправления.
«Это профессиональный праздник специалистов, от чьей работы зависит благополучие наших граждан. Муниципальные работники ближе всех к жителям и первыми включаются в решение их запросов в различных сферах. Это рутинная, связанная со стрессом, но очень важная работа, направленная на то, чтобы каждый человек чувствовал себя комфортно и безопасно», – отметил глава города.
Борис Елкин поблагодарил коллег за вклад в общее дело. «Пусть вас не покидает желание приходить на работу, а возвращаясь с неё, понимать, что день прожит не зря и вы сделали что-то полезное для людей. Особая благодарность ветеранам муниципальной службы! Спасибо за ваш бесценный опыт!» – заключил Борис Елкин.
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В День местного самоуправления Борис Елкин пожелал коллегам не терять желания приходить на работу