Александр Котов: Понимание важности МСУ реализовано в комплексе мер поддержки инициатив

11:00, 21 апреля 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил с праздником работников и ветеранов органов местного самоуправления. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Александр Котов отметил, что статус местного самоуправления как института, обеспечивающего самостоятельное решение населением вопросов местного значения, закреплён в Конституции РФ. Этот механизм, предполагающий самоорганизацию людей, позволяет учитывать особенности территорий и даёт местным сообществам возможность принимать коллективные решения о развитии и улучшении жизненного пространства.

По его словам, всех муниципальных служащих отличает непосредственная вовлечённость в жизнь своих земляков, глубокое знание проблем и перспектив территорий, искренняя заинтересованность в развитии родного края.

«Понимание важности местного самоуправления в общей системе повышения качества жизни граждан на конкретных территориях реализовано в Псковской области в объёмном комплексе мер поддержки местных инициатив: эффективные муниципальные команды, лучшие поселения и ТОС получают от региона значительное финансирование на развитие проектов благоустройства. Эти усилия не остались незамеченными и на федеральном уровне – Псковская область на всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС» заняла первое место в номинации «Лучший субъект РФ по поддержке ТОС».

Псковская область имеет богатый опыт и крепкие традиции местного самоуправления. Уверен, что, основываясь на уже достигнутых результатах и имеющемся потенциале, мы будем развивать и совершенствовать этот важнейший институт гражданского общества», – подчеркнул Александр Котов в своём поздравлении.