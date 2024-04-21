55-летний великолучанин повторно сел за руль пьяным

14:16, 21 апреля 2024, ПАИ

В Великих Луках установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

16 апреля около 17:00 у дома на улице Зверева инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Форд». Выяснилось, что управлял этой иномаркой 55-летний великолучанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в России карается административным либо уголовным наказанием. Законодательная сторона этого вопроса регулируется статьёй 264 УК РФ и ст. 12.8 КоАП РФ.

Существует определённый порог, после которого водитель считается нетрезвым, – 0,16 промилле на 1 литр воздуха, который выдохнул водитель при проверке. Тем не менее само наличие минимально разрешённого уровня алкоголя не означает, что водитель может употреблять спиртное, зная, что ему вскоре придётся сесть за руль.

Данный порог установлен лишь для того, чтобы не подвергать наказанию невиновного водителя в случае погрешности прибора. Когда дорожные полицейские впервые останавливают гражданина за езду в нетрезвом виде, его деяние не расценивается как уголовное, но всё же легко отделаться ему не удастся.

Правила проведения медицинского освидетельствования довольно просты. Если сотрудник правоохранительных органов подозревает водителя в употреблении алкоголя или наркотических средств, то он предлагает ему пройти освидетельствование. Гражданин вправе отказаться от этой процедуры. Но в таком случае он, отказываясь от освидетельствования, приравнивается к водителю, севшему за руль в нетрезвом виде. И поэтому наказание, предусмотренное для данного правонарушения, будет не менее строгим, чем при явном доказательстве опьянения.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения влечёт наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

Подобное наказание действует и в том случае, если водитель поменялся местами с пассажиром, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, чтобы по прошествии необходимого срока вернуть свои права назад, водителю придётся заново сдавать теоретический экзамен, а также обеспечить полную выплату всех возможных штрафов.

Одним из самых неприятных и в то же время вполне ожидаемых последствий езды в нетрезвом виде является дорожно-транспортное происшествие. В этом случае остаётся надеяться, что подобная ситуация обойдётся без серьёзных телесных повреждений у пострадавших. В случае же тяжких последствий в результате ДТП водителя ожидает уголовная ответственность.

Водители, управлявшие транспортным средством в нетрезвом виде повторно в течение одного года, могут рассчитывать на наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до трёхсот тысяч рублей с лишением водительского удостоверения на срок до трёх лет либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением водительского удостоверения на срок до трёх лет. Оплата подобного наказания является гораздо более серьёзной, нежели при первом правонарушении, а ответственность из административной становится уголовной.