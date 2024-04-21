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Общество

Сильный дождь и ветер прогнозируются в Псковской области 22 апреля

22 апреля в Псковской области ожидается облачная погода. Будут идти дожди, ночью местами сильные. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото: ПАИ

Будет дуть северный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, вечером ветер сменится на западный, скорость ветра немного снизится.

Температура воздуха по области ночью +1...+6 градусов, днем– +8...+13 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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