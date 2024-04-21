Только 13% псковичей готовы полностью перейти на безналичный расчёт

15:51, 21 апреля 2024, ПАИ

Лишь 13% псковичей готовы полностью перейти на безналичный расчет, сообщается в опросе SuperJob.

Большинство (74%) не хотело бы полностью отказываться от монет и банкнот исходя из соображений финансовой безопасности: «Это мои заработанные деньги, а не банка!»; «Отказ от денежной массы сильно девальвирует национальную валюту»; «Стихийное бедствие — половодье — показало, что наличка всегда нужна. Отключена электроэнергия, нет платежа по карте — не работает банкомат».

Готовых совсем отказаться от наличности среди мужчин чуть больше, чем среди женщин (15 и 11% соответственно). Горожане в возрасте 35—44 лет поддерживают переход на безналичную форму расчета чаще и тех, кто моложе, и тех, кто старше.

