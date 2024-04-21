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Михаил Ведерников — специалистам МСУ: От вашего умения слышать людей и решать задачи зависит процветание городов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником глав муниципальных образований, депутатов представительных органов, работников и ветеранов органов местного самоуправления, активистов ТОС. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: ПАИ

«Эта праздничная дата – возможность в очередной раз отметить значимость местного самоуправления и поблагодарить всех специалистов, которые вовлечены в эту важную работу. Именно на уровне муниципальной власти решаются основные вопросы, определяющие качество жизни людей. Вы выстраиваете слаженную работу всех структур, обеспечиваете порядок на вверенных вам территориях, чтобы сделать жизнь людей лучше и комфортнее. От вашего умения слышать людей и правильно решать поставленные задачи, от вашего рачительного, хозяйского подхода зависят благополучие и процветание населённых пунктов», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что многое уже сделано, но впереди ещё более значимые перспективы, цели и планы. «Уверен, благодаря вашим неравнодушию, инициативности, смелости, трудолюбию, готовности к новым идеям мы и дальше продолжим менять жизнь людей к лучшему. Выражаю признательность ветеранам органов местного самоуправления. Вы внесли значимый вклад в развитие региона и сегодня передаёте свой накопленный опыт молодым поколениям специалистов. Желаю вам здоровья, благополучия, ярких достижений и успехов в реализации всех запланированных проектов. Пусть любовь к родной земле, к нашей прекрасной Псковской области вдохновляет вас на новые свершения», – пожелал Михаил Ведерников.

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