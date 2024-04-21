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Общество

Полиции Гдовского района требуются сотрудники

В ОМВД России по Гдовскому району на службу приглашаются граждане Российской Федерации. Требуются кандидаты на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, требуются: старший участковый уполномоченный полиции, дознаватель, оперуполномоченный отделения уголовного розыска, оперативный дежурный, оперуполномоченный направления экономической безопасности и противодействия коррупции, инспектор ДПС Госавтоинспекции, полицейский – водитель группы охраны и конвоирования, полицейский группы охраны и конвоирования.

Требования к кандидатам: образование не ниже среднего, хорошее здоровье, отсутствие судимости, положительные характеристики с предыдущих мест службы и работы, возраст не старше 50 лет для замещения должностей младшего начальствующего состава, 55 лет для замещения среднего и старшего начальствующего состава.

Социальные гарантии для сотрудников органов внутренних дел:

- средняя заработная плата 30 -70 тысяч рублей;

- при выслуге 20 лет - право на пенсионное обеспечение (в пенсионный стаж входит служба в вооруженных силах Российской Федерации, учеба на дневных отделениях учебных заведений);

- сотрудники ОВД зачисляются на специальный воинский учет;

- ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 40 календарных дней, предоставляются дополнительные отпуска;

- лицам, не имеющим жилых помещений для проживания на обслуживаемой территории, выплачиваются компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотруднику и членам семьи;

- предоставляются путевки в санатории и дома отдыха МВД России;

- имеется возможность получения бесплатного юридического образования по заочной форме обучения.

Обращаться в ОМВД России по Гдовскому району по адресу: Гдов, ул. Никитина д.3, кабинет №5, телефоны: 23-005, +7 999 094 00 69.

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