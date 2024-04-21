Стругокрасненские врачи на дому проводят диспансеризацию вдов участников войны, тружеников тыла, узников лагерей

11:31, 21 апреля 2024, ПАИ

Cпециалисты Стругоrрасненской межрайонной больницы объезжают с профилактическими осмотрами граждан, находящихся на социальном обслуживании на дому. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

Врачи, в частности, посещают вдов участников Великой Отечественной войны, детей войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников фашистских концлагерей и других людей, которые по жизненным или медицинским показаниям не могут выйти из дома или прикованы к постели.

Медработники проводят опрос и осмотр, производят отбор крови, снимают ЭКГ, измеряют давление и уровень глюкозы крови. Принимают решение о дальнейшей тактике лечения и маршрутизации нуждающихся в специализированной медицинской помощи.