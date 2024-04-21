С псковскими призывниками проводят беседы о вреде наркотиков
В Псковской области проходит общероссийская акция «Призывник», первый этап которой продлится до 15 июля.
Как сообщили ПАИ в УМВД России по Псковской области, традиционно в рамках запланированной работы с призывниками проводятся антинаркотические лекции и беседы с разъяснением негативных последствий незаконного потребления наркотиков и существующей ответственности за участие в их незаконном обороте для лиц призывного возраста, будущих призывников и военнослужащих.
«Необходимое внимание будет уделено также мероприятиям по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодёжи, пропаганде здорового образа жизни», – заверили в пресс-службе.
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