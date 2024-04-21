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Культура

День рождения празднует музей-усадьба Римского-Корсакова в Псковской области

Сегодня, 21 апреля, исполняется 57 лет Мемориальному музею-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея.

Фото Псковского музея

В этот день в 1967 году был издан приказ Министерства культуры РСФСР «Об организации музея Н. А. Римского-Корсакова на правах филиала Государственного Пушкинского заповедника».

Важным и необходимым начинанием считал это событие младший сын композитора Владимир Римский-Корсаков. Так об этом он выразился: «Никого глубже, чем меня, не могло взволновать и затронуть это известие. Заповедник в дорогих моему сердцу и известных всем местах творчества великого русского музыканта-художника, – это дело общественно необходимое и глубоко патриотическое. Со своей стороны, я постараюсь приложить все свои силы, знания и память, чтобы советами, посильным участием и известными мне материалами содействовать осуществлению проекта заповедника Любенск – Вечаша».

Фото Псковского музея

Псковичей и гостей региона приглашают посетить усадьбу омпозитора. Билеты можно приобрести здесь.

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