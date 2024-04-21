В Нидерландах пенсионер умер после почти двух лет COVID

16:13, 21 апреля 2024, ПАИ

Пациент из Амстердама, перенесший около 50 мутаций коронавируса за почти два года, умер. Об этом сообщает издание Bild.

Мужчина болел 613 дней, с февраля 2022 года. В то время он заразился штаммом «Омикрон» и обратился за помощью к врачам. Мужчина был вакцинирован от COVID-19, но его организм не отреагировал антителами.

Врачи обнаружили, что спустя 21 день лечения после приема препарата «Сотровимаб» вирус развил устойчивую мутацию, в результате чего болезнь адаптировалась к лекарству для борьбы с ней.

У него было заболевание костного мозга, которое повлияло на стволовые клетки и эритроциты. После этого у пенсионера развилась лейкемия, из-за чего он начал прием иммунодепрессантов. Поскольку эти препараты подавляют иммунитет, они не смогли противодействовать вирусу с помощью естественных антител.