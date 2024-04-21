Псковичей ждёт шестидневная рабочая неделя
С понедельника, 22 апреля, жителей Псковской области, как и всех россиян, ждёт первая шестидневная рабочая неделя. В связи с переносом выходного дня с субботы на следующий понедельник, работать придётся с 22 по 27 апреля включительно. Затем последуют четырёхдневные выходные.
В честь Дня весны и труда официально нерабочими станут дни с 28 апреля по 1 мая. Далее последуют два рабочих дня (2 и 3 мая) и снова два выходных (4 и 5 мая).
Затем наступит короткая трёхдневная рабочая неделя с 6 по 8 мая, а затем снова четыре выходных с 9 по 12 мая в честь Дня Победы.
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