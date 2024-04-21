Приют «Шанс» приглашает псковичей на дог-треккинг

19:30, 21 апреля 2024, ПАИ

Дог-треккинг состоится 28 апреля, начало – в 11:00. Поход начнётся от приюта на улице Советской Армии, 56 Б, сообщается в группе псковского приюта «Шанс» в социальной сети «ВКонтакте».

«Активно, дружно, по-походному, преодолевая подъёмы и спуски, мы пройдём по лесополосе недалеко от приюта, а потом вдоль реки», – уточнили маршрут организаторы.

Перед походом все собравшиеся получат информацию о безопасном общении с собакой. Продолжительность похода 3-4 часа. Также будет организован привал и время для общения.

Благодаря дог-треккингу у собак из приюта появляется возможность найти настоящий дом, а для всех желающих – это отличный опыт общения с собакой.

По всем вопросам и для записи на мероприятие можно обращаться по телефону: +7911-88-70-564 (Волонтёр, инструктор на маршруте Марина).