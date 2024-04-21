Пьяная женщина протаранила автомобиль и забор в Печорском районе

19:55, 21 апреля 2024, ПАИ

39-летняя женщина, управляя автомобилем УАЗ Патриот в алкогольном опьянении, не справилась с управлением и протаранила забор по ходу движения. ДТП произошло в деревне Новый Изборск Печорского района около 7:00. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

После того, как автомобиль протаранил забор, он по касательной задел встречный автомобиль Skoda.

Водителю помощь оказана на месте. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.