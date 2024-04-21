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Происшествия

Пьяная женщина протаранила автомобиль и забор в Печорском районе

39-летняя женщина, управляя автомобилем УАЗ Патриот в алкогольном опьянении, не справилась с управлением и протаранила забор по ходу движения. ДТП произошло в деревне Новый Изборск Печорского района около 7:00. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Машина протаранила забор и по касательной задела встречный автомобиль Skoda
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Машина протаранила забор и по касательной задела встречный автомобиль Skoda
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Машина протаранила забор и по касательной задела встречный автомобиль Skoda
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Машина протаранила забор и по касательной задела встречный автомобиль Skoda
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Машина протаранила забор и по касательной задела встречный автомобиль Skoda
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

После того, как автомобиль протаранил забор, он по касательной задел встречный автомобиль Skoda.

Водителю помощь оказана на месте. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

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