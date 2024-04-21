Mercedes столкнулся с косулей в Псковской области

20:44, 21 апреля 2024, ПАИ

Столкновение автомобиля Mercedes и косули произошло у деревни Фиофилова Пустынь в Стругокрасненском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Животное впоследствии сбежало. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и охотоведы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

