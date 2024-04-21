Mercedes столкнулся с косулей в Псковской области
Столкновение автомобиля Mercedes и косули произошло у деревни Фиофилова Пустынь в Стругокрасненском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Животное впоследствии сбежало. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и охотоведы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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