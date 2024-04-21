Премьера нового спектакля «Жених для Дины Борисовны» состоялась в Новоржевском доме культуры

21:28, 21 апреля 2024, ПАИ

Премьера нового спектакля Новоржевского народного театра состоялась на сцене районного Дома культуры. Об этом пишет газета «Земля новоржевская».

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Зрители увидели спектакль «Жених для Дины Борисовны» по рассказу местного автора Алексея Болдина. «Небольшой городок, искренние и простые люди, здесь живущие. Одинокая женщина за 40+ ищет свою вторую половинку. Более удачливая подружка пытается ей помочь найти того самого. Нешуточные страсти: тоска, надежда и разочарование, любовь и ненависть – одолевают героев пьесы», – говорится о сюжете.

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В спектакле приняли участие актёры Олег Фадеев, Ольга Петрова, Ольга Гулинова, Александр Глебов, Николай Федоров и юные актрисы Мария Гулинова и Арина Федорова.

После представления коллектив театра с премьерой поздравила начальник отдела по молодежной политике, культуре и спорту Екатерина Марчук. Она пожелала артистам творческого вдохновения и новых, интересных ролей.



Директор Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса Светлана Андреева обратилась и к актерам, и к зрителям «55 лет существует Новоржевский народный театр. И по сей день театр носит звание народного. Я очень рада, что сегодня на сцене стоит достойная команда самодеятельных артистов и талантливого режиссера, и уверена, что эта команда пронесет это достойное звание еще долгие-долгие годы», – подчеркнула она.