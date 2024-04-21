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Премьера нового спектакля «Жених для Дины Борисовны» состоялась в Новоржевском доме культуры

Премьера нового спектакля Новоржевского народного театра состоялась на сцене районного Дома культуры. Об этом пишет газета «Земля новоржевская».

Зрители увидели спектакль «Жених для Дины Борисовны» по рассказу местного автора Алексея Болдина. Фото здесь и далее: газета «Земля новоржевская»

Зрители увидели спектакль «Жених для Дины Борисовны» по рассказу местного автора Алексея Болдина. «Небольшой городок, искренние и простые люди, здесь живущие. Одинокая женщина за 40+ ищет свою вторую половинку. Более удачливая подружка пытается ей помочь найти того самого. Нешуточные страсти: тоска, надежда и разочарование, любовь и ненависть – одолевают героев пьесы», – говорится о сюжете.

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В спектакле приняли участие актёры Олег Фадеев, Ольга Петрова, Ольга Гулинова, Александр Глебов, Николай Федоров и юные актрисы Мария Гулинова и Арина Федорова.

После представления коллектив театра с премьерой поздравила начальник отдела по молодежной политике, культуре и спорту Екатерина Марчук. Она пожелала артистам творческого вдохновения и новых, интересных ролей.

Директор Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса Светлана Андреева обратилась и к актерам, и к зрителям «55 лет существует Новоржевский народный театр. И по сей день театр носит звание народного. Я очень рада, что сегодня на сцене стоит достойная команда самодеятельных артистов и талантливого режиссера, и уверена, что эта команда пронесет это достойное звание еще долгие-долгие годы», – подчеркнула она.

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