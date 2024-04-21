Полицейские просят псковичей помочь установить личность погибшей женщины

22:56, 21 апреля 2024, ПАИ

Личность неизвестной женщины продолжает устанавливать отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову. Скелетированный труп был обнаружен 1 сентября 2020 года у деревни Опочицы. Смерть наступила в июне 2018 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Биологический возраст женщины составляет 35–40 лет (плюс-минус 5 лет). Могла носить очки. Предположительно, злоупотребляла алкоголем. Могла временно проживать в районах «ДЭУ» или «Овсище».

Приметы: среднего телосложения, рост 160–170 сантиметров, волосы тёмно-русые, короткие (до 15–20 сантиметров). В момент исчезновения волосы были завязаны в хвостик.

Погибшая была одета в светлую футболку. Поверх был сарафан светлого оттенка с карманами спереди. На ногах колготки либо штаны тёмного цвета.

Всех, кому что-либо известно о личности женщины, просят сообщить по телефонам: 59-63-09 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-29, 8-952-21-44-897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02,112.